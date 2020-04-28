Послушник Троице-Сергиевой лавры с подозрением на коронавирус совершил суицид

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры совершил самоубийство после госпитализации с подозрением на коронавирус. Информацию об этом подтвердили в приходе, сообщает РИА Новости.

Днем ранее Telegram-канал «112» писал, что прислужник в монастыре покончил с собой после получения положительного результата на коронавирусную инфекцию. Мужчина проходил лечение в Федеральном центре высоких медтехнологий. По информации канала, через три дня после постановки диагноза он ночью сжег документы, покинул палату через окно и направился к больничной церкви. Оттуда его доставили в отделение реанимации с ожогом 90 процентов тела. Спустя сутки пациент скончался.

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