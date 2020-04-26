В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре, которая относится к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), все священники заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает РБК.

Как рассказал РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент, в числе зараженных также монахи, преподаватели и студенты находящейся на территории лавры Киевской духовной академии — всего около 150-200 человек.

Представитель УПЦ МП отметил, что в настоящее время большинство из них идут на поправку. Жертвами инфекции стали три человека.

5 апреля в Киево-Печерской лавре ввели карантин. Спустя неделю был госпитализирован настоятель монастыря митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров, сообщил митрополит Климент.

По последним данным, на Украине выявлено 8617 зараженных COVID-2019, умерли 209 человек.

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