Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Так, в случаях, когда несоблюдение распоряжений повлечет за собой заражение человека коронавирусом с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду. «В иных случаях — к церковно-административной ответственности», — сказано в документе.

В заявлении рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции указывается, что на начальных этапах распространения инфекции ее не восприняли как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия. «В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», — отметили в рабочей группе.

Авторы заявления отмечают, что ряд священнослужителей уже умерли в результате заражения коронавирусом. Также говорится, что увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией подтверждает необходимость всех профилактических мер, предпринятых в РПЦ.

Ранее в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, крупнейшем монастыре Русской православной церкви (РПЦ), была зафиксирована вспышка коронавируса. Там заразились коронавирусом 37 человек. Часть насельников проходят лечение на территории монастыря, остальные госпитализированы в больницу в подмосковных Химках.

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