В крупнейшем российском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, крупнейшем монастыре Русской православной церкви (РПЦ), 37 человек заразились коронавирусом. О вспышке инфекции сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Сергиево-Посадского городского округа, на территории которого находится монастырь.

«По сведениям нашего штаба, в Лавре 37 заболевших», — сообщил собеседник агентства. По его словам, часть насельников проходят лечение на территории монастыря, остальные госпитализированы в больницу в подмосковных Химках.

Кроме того, в Московской духовной академии, находящейся на территории Сергиевой Лавры, коронавирус обнаружили у 52 человек, девятерых из них госпитализировали. Об этом сообщается на сайте академии.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском Нижегородской области. Инфицированные изолированы в обители, въезд в село Дивеево временно ограничен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!