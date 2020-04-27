В российском монастыре более 70 человек заразились коронавирусом

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском Нижегородской области коронавирусом заразились 76 человек. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«Мы видим, что число заболевших продолжает расти. Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз, 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости», — сказал Никитин. Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Дивееве находится под контролем, во всех помещениях монастыря проводится дезинфекция.

Ранее сообщалось, что в монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом. Инфицированные изолированы в обители, въезд в село Дивеево временно ограничен.

По официальным данным, всего в Нижегородской области коронавирусом заразились 1574 человека. Выздоровели 109 пациентов, еще 9 человек скончались. В России, по состоянию на 27 апреля насчитывается 87 147 случаев заражения.

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