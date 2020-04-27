В РПЦ дали советы супругам по сохранению семьи в самоизоляции

Глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон дал советы супругам по сохранению семьи в условиях самоизоляции. Его слова приводи «Интерфакс».

По его словам, женам стоит перестать делать замечания мужьям. «Не менее важно для мужа — отказаться от замечаний своей жене, проявлять к ней любовь и заботу», — заявил епископ.

«Если муж или жена не могут сдержаться и все-таки делают замечания, они могут возложить на себя внутреннее обязательство — отказаться на какое-то время от того, что им нравится», — добавил представитель церкви. Он отметил, что в сложившейся тревожной ситуации очень важно сохранять мир в семье и со своими близкими. Епископ призвал стараться поддерживать друг друга, проявлять любовь к родным и всем, кто нуждается в помощи.

«Нам всем нужно научиться понимать другого человека, сочувствовать ему. Наши замечания - жене мужа или мужа жене - могут спроввцировать напряжение в отношениях. Этого важно избежать», — заключил глава синодального отдела.

Ранее епископ Пантелеимон сравнил жизнь в самоизоляции с коммуналками и концлагерями. По его словам, трудности домашнего карантина невелики по сравнению с бытом жильцов коммунальных квартир или жизнью узников концлагерей.

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