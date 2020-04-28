Врач насмотрелась на смерти пациентов с коронавирусом и покончила с собой

Заведующая отделением неотложной помощи в больнице города Нью-Йорк получила психологическую травму при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заразилась и покончила с собой. Об этом сообщает издание New York Post.

49-летняя Лорна Брин (Lorna Breen) заразилась COVID-19 и перебралась в дом родителей в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. После двухнедельного лечения она почувствовала себя лучше и вернулась в Нью-Йорк на работу, но коллеги снова отправили ее домой восстанавливать силы. Не справившись с психологическим давлением в связи с пандемией, она покончила с собой.

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Ее отец Филип рассказал, что она находилась на передовой в борьбе с коронавирусом и насмотрелась на бесконечные смерти зараженных вирусом SARS-CoV-2 людей. Некоторые из ее пациентов погибали, не успев покинуть приемное отделение.

Коллеги описали Брин как талантливого врача, которая стремилась сделать все возможное для своих пациентов. Представители больницы, где она работала, подчеркнули, что сейчас им важно оказать поддержку семье, друзьям и коллегам Брин. «Ведь они пытаются пережить произошедшую трагедию в столь непростое для всех время», — пояснили медработники.

Ранее сообщалось, что медсестра из итальянского города Монца покончила с собой после того, как ее тест на коронавирус дал положительный результат. Она опасалась, что заразила других.

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