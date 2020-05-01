Названы особенности протекания коронавируса у детей

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала особенности протекания коронавируса у детей. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По ее словам, угроза осложнения коронавируса для детей существует, однако она возникает редко. Скворцова отметила, что чаще всего дети являются носителями коронавируса, то есть заболевание у них протекает бессимптомно.

При этом ранее в Минздраве России заявили, что четверть детей переносят коронавирус без симптомов, а госпитализации в стационар требует до 10 процентов детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1 проценте случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

29 апреля сообщалось, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Так, в США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.

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