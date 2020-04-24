Названа доля переносящих коронавирус без симптомов детей в России

В России четверть детей переносят коронавирус без симптомов. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава, опубликованных на сайте ведомства в пятницу, 24 апреля.

«Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10 процентов детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1 проценте случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», — говорится в документе.

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Отмечается, что в России пока не зарегистрировано ни одного препарата, который предназначался бы специально для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Поэтому «назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и учитывать положения действующих нормативных актов, регламентирующих назначение лекарственной терапии», подчеркивается в рекомендациях.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что коронавирус вызывает необычное течение пневмонии — заражение подтверждается лабораторными тестами, но пациенты не чувствуют симптомов и у них не проявляются признаки болезни. В разговоре с «Лентой.ру» Авдеев объяснил, что бессимптомная пневмония без кашля и температуры — одна из особенностей COVID-19, и самый действенный метод распознать ее — провести компьютерную томографию. По его словам, чувствительность этого метода достигает 97 процентов.

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