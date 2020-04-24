В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии — заражение подтверждается лабораторными тестами, но пациенты не чувствуют симптомов и у них не проявляются признаки болезни. Об этом «Российской газете» заявил профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет), главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Авдеев пояснил, что у пациентов с коронавирусом наблюдаются самые разные степени повреждения легких с разными клиническими проявлениями.

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В разговоре с «Лентой.ру» Авдеев объяснил, что бессимптомная пневмония без кашля и температуры — одна из особенностей COVID-19, и самый действенный метод распознать ее — провести компьютерную томографию. По его словам, чувствительность этого метода достигает 97 процентов.

Ранее Авдеев рассказал, что на томографических снимках легких пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией появляется эффект «булыжной мостовой» в легких — именно так выглядят поражения. Он отметил, что несмотря на то, что некоторые пациенты не чувствуют симптомов, другие испытывают острую дыхательную недостаточность и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

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