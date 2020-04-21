Названа доля новых пациентов с коронавирусом без клинических проявлений в России

Доля новых пациентов с коронавирусом без клинических проявления составляет 45,5 процентов. Об этом сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Так, из 5642 новых случаев коронавируса в России почти половина — бессимптомные.

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За последние сутки случаи коронавируса зафиксировали во всех 85 регионах России. Больше всего новых заразившихся — в Москве и Подмосковье. Там заразилось 3083 и 718 человек соответственно. С учетом новых случаев общее число заразившихся достигло 52 763.

20 апреля коронавирус был выявлен в 76 регионах. За сутки зафиксировали 4268 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев фиксировалось также в Москве (2026) и Подмосковье (578).

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация», — пояснил он.

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