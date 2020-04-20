Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45 процентов от всех заразишихся. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в программе «Познер» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, среднестатистический возраст заболевших мужчин и женщин — 44 и 47 лет. «И 45 процентов из них бессимптомные, 30 процентов — легкие формы ОРВИ, но 20 процентов — тяжеленные формы», — подчеркнула Скворцова.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — пояснил он.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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