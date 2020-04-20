Российский вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

Появление бессимптомных носителей коронавируса объясняется теми или иными генетическими особенностями человека, либо попаданием в организм слишком малого числа клеток вируса. Об этом в интервью изданию «Взгляд» заявил Александр Бутенко, руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского.

По его словам, некоторые люди могут быть невосприимчивы к вирусу. Их организм «просто "не читает" эти вирусные частицы», пояснил Бутенко. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример исследование кенийских проституток, которым их генетические микрорасовые особенности не позволили заразиться ВИЧ даже при незащищенных половых контактах.

Вторая причина появления бессимптомных носителей — низкая заражающая доза. Так, по словам вирусолога, симптомы проявляются при получении большой концентрации вируса. Например, при чихании человеку в глаза. Это заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о бессимптомных носителей коронавируса. По его словам, распространяя инфекцию, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известен среди вирусных инфекций», — пояснил он.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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