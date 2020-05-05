Коронавирус назвали подвижкой к ответственности россиян

Коронавирус и режим самоизоляции заставил россиян осознать свое место в мире, стать ответственнее и повзрослеть. Такие плюсы пандемии в беседе с «Лентой.ру» раскрыл социально-политический философ, кандидат юридических наук Родион Белькович.

Все эти процессы будут продолжаться, если общество пробудет в режиме самоизоляции еще месяц-два, уверен Белькович. «Все здоровые политически активные силы нашего общества все более и более начнут объединяться, для того, чтобы выйти из этого карантина уже в совершенно ином статусе, уже таким единым фронтом, который для себя, прежде всего, продемонстрировал способность к реальному объединению», — рассказал он.

По словам философа, режим самоизоляции становится подвижкой для того, чтобы усилить или уже существующие горизонтальные связи, или наладить новые. Россияне все вместе теперь находятся в одной тарелке, продолжил Белькович. Он отметил, что все конфликты, которые существовали в реальном мире из-за того, что все были мобильны, в условиях «такой почти блокады» заставили людей перейти в «режим распознавания кто свой, а кто чужой». При этом не с точки зрения идеологических конфликтов, а готовности к объединению и самоопределению в тех условиях, когда внешний мир ставит в такие затруднительные условия, добавил ученый.

«Люди должны осознать, что, даже если их немного, но, во всяком случае, готовность объединяться и готовность использовать вот такие кризисные ситуации в свою пользу, она может в достаточно ближайшем будущем принести свои замечательные плоды. И трансформировать страну, в которой мы живем, которую мы любим», — резюмировал Белькович.

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155 370. Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской (плюс 174) и Мурманской областях, Дагестане.

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