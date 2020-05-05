Разговоры о плато коронавируса в России назвали преждевременными

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что говорить о плато коронавируса в России пока преждевременно. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, нужно дождаться окончания майских праздников, прежде чем делать какие-то выводы.

«Но должен сказать, что страшного ничего не происходит. По темпам прироста [случаев заражения коронавирусом], а это главное, идет достаточно стабильно, темп не увеличивается», — сказал академик.

Накануне, 4 мая главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко. Он объяснил это тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции.

По состоянию на 5 мая в России выявлено 155,4 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией, 1,45 тысячи человек умерли.

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