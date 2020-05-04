Низкую смертность от коронавируса в России объяснили

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube.

Малинникова пояснила, что под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. В России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, сказала специалист. Она отметила, что показатель растет медленнее в сравнении с другими странами Европы.

Материалы по теме Тотальный карантин Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», — констатировала инфекционист.

Еще одним фактором, влияющим на низкую смертность от COVID-19, является то, что россияне вовремя обращаются к врачам, считает Малинникова.

За последние сутки в России зафиксировали 10 581 новый случай заражения коронавирусом, умерли 76 человек с COVID-19. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!