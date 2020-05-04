Названа «финальная точка» в снятии ограничений в России

Финальной точкой в снятии ограничительных мер из-за коронавируса в России станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом заявила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, есть эпидемиологическое правило, согласно которому выходить из режима ограничений необходимо так же, как входили. При этом она отметила, что об ограничениях, которые могут быть сняты в последнюю очередь, можно будет говорить только к 12 мая — тогда будет ясна ситуация в стране после майских выходных.

Похожее заявление сделал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что для решения вопроса о снятии ограничительных мер в России необходимо дождаться динамики распространения коронавируса 11 мая. По словам представителя Кремля, в этом вопросе необходимо учитывать специфику регионов.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая.

По данным на 4 мая, в России зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.

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