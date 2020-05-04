Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом в стране. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, также будут заслушаны рекомендации специалистов.

В ходе своего последнего выступления 28 апреля глава государства поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая.

Российский лидер подчеркивал, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.

В России, по данным на 4 мая, зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.

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