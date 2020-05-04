Россиян призвали насторожиться из-за всплеска числа заразившихся коронавирусом

Россияне должны насторожиться из-за роста числа заразившихся коронавирусом, заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Ольга Попова, передает ТАСС.

«Пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан, насторожить и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно», — сказала она.

Попова добавила, что снятие ограничений из-за эпидемии можно будет обсуждать после 12 мая, сейчас об этом говорить преждевременно. Она особо отметила, что запрет на проведение массовых мероприятий будет отменен в последнюю очередь.

По состоянию на 4 мая в России зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вторые сутки подряд число инфицированных превышает отметку в 10 тысяч. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.

Кроме того, ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Теперь, по их подсчетам, эпидемия может завершиться 17 августа 2020 года.

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