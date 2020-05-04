В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.

На платформе собрано около 80 различных мер, которые сгруппированы по категориям получателей и по типам отраслей деятельности. Пользователям представлены разделы, посвященные помощи в сфере здоровья, налогов, социальной поддержки и другие.

В каждом разделе подробно описаны меры, сроки предоставления, инструкция о том, какие документы необходимы для получения.

Какие-то услуги можно оформить онлайн. Например, чтобы встать на учет в центре занятости, достаточно перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы.

Оформить субсидию для малого и среднего бизнеса можно также перейдя со страницы сервиса в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

В ближайшее время планируется доработка платформы, после которой при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются.

На странице сервиса также можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики.

4 мая число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тысяч. За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 82 регионах России. За сутки умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 1356. Количество выздоровевших увеличилось до 18 095.

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