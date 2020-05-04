Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 145 тысяч. Данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в понедельник, 4 мая.

Случаи инфицирования выявлены в 82 регионах страны. Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.

Общее число инфицированных превысило отметку в 145 тысяч. За сутки умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 1356.

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