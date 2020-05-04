Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 82 регионах России. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях. Всего за сутки отмечено 10581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала эпидемии превысило отметку в 145 тысяч.

Число летальных случаев за сутки достигло 76, общее количество умерших преодолело отметку 1,35 тысячи

Ранее 4 мая сообщалось, что ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, эпидемия в стране может полностью закончиться 17 августа 2020 года.

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