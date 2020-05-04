У спикера парламента Ленинградской области обнаружили коронавирус

У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина обнаружили коронавирус. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе парламента.

Там подтвердили, что Бебенин сдал повторный анализ 4 мая. В пресс-службе уточнили, что заболевание протекает в легкой форме и самочувствие политика в норме. Политик находится в самоизоляции.

В апреле коронавирус подтвердился у двух других чиновников из правительства Ленинградской области. Их и контактировавших с ними сотрудников правительства, в том числе губернатора Александра Дрозденко, отправили в самоизоляцию. В настоящее время они работают удаленно.

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Перед майскими праздниками стало известно о том, что коронавирус обнаружен у премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом он сам сообщил во время видеообщения с президентом России. Премьер находится в медицинском учреждении под надзором специалистов, и, по словам его пресс-секретаря, чувствует себя нормально, продолжает работать с документами и общается с коллегами по телефону.

Коронавирус также выявлен у другого высокопоставленного российского чиновника — главы Минстроя Владимира Якушева. Диагноз подтвердился и у одного из его заместителей Дмитрия Волкова.

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