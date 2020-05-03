Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение», — отметил Беляков. По его словам, в настоящее время Мишустин находится в медучреждении, однако продолжает активно работать с документами и общается с коллегами по телефону.

О том, что у Мишустина диагностирован коронавирус, стало известно в четверг, 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, премьер-министр лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Позже коронавирус также выявили у главы Минстроя Владимира Якушева. Министра госпитализировали, при этом сообщалось, что он находится в нормальном состоянии и поддерживает связь с коллегами.

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