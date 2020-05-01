Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Диагноз подтвердился не только у главы Минстроя, но и у одного из его заместителей Дмитрия Волкова, после результатов компьютерной томографии. Как сообщил сам Якушев, он будет проходить лечение в одной из городских больниц.
Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен Никита Стасишин.
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