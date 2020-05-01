Стало известно о состоянии главы Минстроя

Глава Минстроя Владимир Якушев, госпитализированный из-за коронавируса, находится в нормальном состоянии и поддерживает связь с коллегами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Отмечается, что изначально заболевание выявили у замминистра Дмитрия Волкова, а у Якушева признаки коронавируса появились только сегодня.

Накануне Якушев был госпитализирован с коронавирусом. На данный момент исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен Никита Стасишин. 30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

По состоянию на 1 мая, в Москве зафиксировано 57 300 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились 3561 человек, умерли 47. В России выявлен 114 431 случай заражения, скончались 1169.

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