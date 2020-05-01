Умер вице-премьер Крыма Павел Королев, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Его слова приводит РИА Новости.
«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович», — сказал Аксенов перед заседанием оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, Королев был системным человеком, который сделал очень много для Крыма.
Причину смерти Аксенов не назвал.
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