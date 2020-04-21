Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения подчиненных

Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко проверят на коронавирус после заражения нескольких сотрудников местной администрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам собеседника газеты, глава Ленобласти проверяется как контактное лицо. Он и несколько его подчиненных находятся в режиме самоизоляции.

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О заражении сотрудников администрации Ленинградской области Дрозденко сообщил в своем Instagram-аккаунте. «У нескольких сотрудников администрации подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал он.

По состоянию на 21 апреля в Ленобласти за сутки было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 заболели 496 человек. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 50 тысяч. Заразившиеся выявлены во всех 85 регионах страны.

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