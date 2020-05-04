В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.

Отсутствие выхода на плато Авдеев объяснил тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции. Из-за этого, по мнению пульмонолога, диагностируется большое число новых инфицированных, еще больше людей попадают в больницы.

Тем временем главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что низкая смертность россиян с COVID-19 объясняется тем, что врачи вовремя выявляют инфекцию.

Ранее 4 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обсуждать смягчение карантина в России можно будет после 12 мая. Она особо подчеркнула, что массовые мероприятия разрешат в последнюю очередь.

По данным на 4 мая, в России зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число летальных случаев из-за COVID-19 достигло отметки 1356.

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