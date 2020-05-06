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Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся Мишустине

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся премьере Михаиле Мишустине. Об этом сообщает ТАСС/

В частности, глава государства передал собравшимся привет от Михаила Мишустина.

По словам президента, Мишустин идет на поправку. «Не без температуры, конечно... Мы с ним на связи каждый день, каждый день», — сказал он.

Ранее в Кремле уточнили, что на совещании будут обсуждаться перспективы поэтапного снятия ограничений. В частности, с предложениями по этому вопросу выступит глава Роспотребнадзора Анна Попова. В совещании участвуют руководство администрации президента, члены правительства, полпреды и все губернаторы.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля.
Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Также коронавирус подтвердился у министра культуры России Ольги Любимовой.

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