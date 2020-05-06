Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному. Об этом президент России Владимир Путин заявил совещания по снятию режима введенных из-за эпидемии ограничений, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить «оправданные профилактические меры», а где-то — планировать их обоснованное смягчение.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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