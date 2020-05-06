Путину рассказали об уникальной ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России уникальна. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Поповой, в некоторых российских регионах темпы прироста новых случаев заражения уже не превышают трех процентов в сутки.

На совещании глава Роспотребнадзора также назвала три этапа снятия ограничений при выходе страны из режима всеобщей самоизоляции и перечислила их последовательность. Так, на первом этапе россиянам могут разрешить заниматься спортом, на втором — разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций, на третьем начнут работать парки и скверы.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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