Путин пообещал страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Президент России Владимир Путин пообещал медикам, работающим с зараженными коронавирусом, страховые гарантии. Соответствующий указ он подписал в среду, 6 мая, пишет РИА Новости.

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.

Так, в случае смерти врачей их родственники получат выплату в размере 2,7 миллиона рублей.

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В начале апреля российский лидер предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Врачам предлагается доплачивать 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.

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