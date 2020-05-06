В Петербурге умерли четверо заразившихся коронавирусом медиков

В Петербурге за последнее время скончались четверо медиков, лечивших зараженных коронавирусом, сообщается на сайте мэрии.

В публикации сказано, что «тяжелая коронавирусная инфекция унесла жизни» врача скорой помощи Владимира Маньковича, медсестры из НИИ имени Джанелидзе Ольги Новиковой и двух санитарок — Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена.

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Губернатор Александр Беглов позвонил родственникам умерших и выразил соболезнования.

Российские врачи ведут список погибших во время эпидемии коллег. В настоящее время в нем 113 фамилий. В Санкт-Петербурге скончались 12 медработников.

Ранее сообщалось о смерти четырех медсестер и анастезиолога-реаниматолога, работавших в петербургских медучреждениях.

Губернатор Беглов распорядился выплачивать денежную компенсацию медикам, пострадавшим при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Если сотрудник заболеет, ему положено 300 тысяч рублей, в случае нанесения серьезного вреда здоровью — 500 тысяч. Если медработник погибнет, его родственникам полагается один миллион рублей.

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