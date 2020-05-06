Названы наиболее эффективные российские регионы в борьбе с коронавирусом

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Брянская область возглавили рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом, составленный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В тройку лидеров вошли субъекты РФ, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии.

Так, в Москве запустили сервис для диагностики коронавируса с помощью искусственного интеллекта, также организована инвентаризация коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений. В Ханты-Мансийском автономном округе организована инвентаризация коечного фонда больниц, аппаратов ИВЛ, перепрофилирование медицинских учреждений. Аналогичные меры приняты в Брянской области.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Коми, Сахалинскую и Иркутскую области. В частности, в первом регионе были выделены дополнительные автобусы, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, и введен «масочный режим».

Жителей Сахалинской области до посадки в самолет бесплатно тестируют на COVID-19. В 220 автобусах городского автопарка установлены санитайзеры.

В Иркутской области продлен режим повышенной готовности до 11 мая. В области действует ограничение посещения кладбищ, для въезда в регион или выезда из него необходимо оформлять пропуск.

В рейтинге мер по поддержке медицинского персонала лидирует Московская область, Приморский край и Санкт-Петербург.

Так, в Подмосковье организованы дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. В Приморском крае глава региона перечислил зарплату на поддержку медицинских работников. В Петербурге произведены дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. Врачам в больницах помогают студенты-медики.

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