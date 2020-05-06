Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Доклинические испытания вакцин от коронавируса показывают обнадеживающие результаты. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, вакцины разрабатываются на нескольких платформах, и есть надежда, что удастся получить препарат, который будет работать.

3 мая Мурашко заявил, что российские регионы отнеслись к эпидемии недостаточно серьезно и не отреагировали вовремя. По его словам, из-за запоздалой реакции не были сделаны необходимые мероприятия на начальном этапе, но после введения жестких мер и ограничений все правила начали соблюдаться.

В тот же день глава Минздрава сообщил, что часть ограничений, введенных из-за эпидемии, сохранится до появления вакцины. Он добавил, что ограничения будут сниматься поэтапно, чтобы не было второй волны коронавируса.

Он отметил, что ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, чтобы не было второй волны эпидемии.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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