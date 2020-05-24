Российские медики пожаловались на неполные выплаты за борьбу с коронавирусом

Медики Хакасии пожаловались, что не все из них получили стимулирующие выплаты за работу с людьми, зараженными коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство региона «Реалист».

Издание публикует расчетные листки сотрудников Абаканской межрайонной клинической больницы, подтверждающие сумму выплат.

Так, например, участковая медсестра Елена жалуется, что ей начислили сначала 6645 рублей, потом, после вмешательства президента, пришло еще 13 291. Получается в сумме выплаты составили 19 925, а должны были — 25 тысяч рублей, говорит женщина.

Аналогичная ситуация у фельдшеров, пишет агентство, подчеркивая, что глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш заявлял, что все медики получили положенные суммы.

«Реалист» также сообщает, что причиной неполных выплат стало то, что правительство Хакасии направило в Москву непроверенные данные по числу врачей и медицинского персонала. Сотрудников оказалось больше, но об этом в центр уже никто не доложил.

22 мая в городе Долинске на Сахалине прокуратура выявила нарушения в стимулирующих выплатах работающим с зараженными коронавирусом медикам инфекционного госпиталя. Известно, что 14 сотрудникам не доплатили за апрель (на общую сумму 415 тысяч рублей) в связи с отсутствием у них специального образования. При этом врачи были допущены к работе и контактировали с зараженными пациентами.

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