Путин вступился за обделенных деньгами медиков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством напомнил о сроках выплат медикам, работающим с коронавирусом: все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Его цитирует ТАСС во вторник, 19 мая.

«В ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях», — вступился он за обделенных деньгами врачей.

По словам главы государства, все выплаты для врачей должны быть прозрачны и понятны.

18 мая премьер-министр России поручил за сутки решить проблемы с выплатами врачам. За три дня до этого, 15 мая, Владимир Путин потребовал в течение дня выделить деньги тем, кто работает с коронавирусной инфекцией.

Максимальный размер доплаты за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, составляет 80 тысяч рублей в месяц. Доплаты предусмотрены на апрель, май и июнь, и должны быть выплачены всем работникам в полном объеме.

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