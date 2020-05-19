Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 19 мая.

Материалы по теме Премьер Мишустин заразился коронавирусом Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Белоусов

Глава государства подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Между тем Мишустин продолжал работать во время лечения. Так, 8 мая, находясь в больнице, он связался с кабмином по видеосвязи и обсудил социально-экономическую повестку.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал о положительном результате теста на коронавирус. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы.

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