Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 19 мая.
Глава государства подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера.
О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.
Между тем Мишустин продолжал работать во время лечения. Так, 8 мая, находясь в больнице, он связался с кабмином по видеосвязи и обсудил социально-экономическую повестку.
12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал о положительном результате теста на коронавирус. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы.