Мишустин провел первое совещание из больницы

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое совещание с членами правительства после госпитализации. Из больницы он связался с кабмином по видеосвязи, сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.

На совещании обсуждается социально-экономическая повестка.

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6 мая президент Владимир Путин сообщил, что Мишустин идет на поправку. «Не без температуры, конечно... Мы с ним на связи каждый день, каждый день», — уточнил глава государства.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля.

Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов. После получения положительного теста Михаил Мишустин призвал россиян максимально серьезно отнестись к эпидемии и не выходить из дома без крайней необходимости.

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