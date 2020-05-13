Глава Минздрава рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся ранее коронавирусом, идет на поправку. О состоянии премьера рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС в среду, 13 мая.

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«Надеемся, что на следующей неделе он будет на рабочем месте», — сказал Мурашко.

11 мая пресс-секретарь премьера со ссылкой на медиков сообщил о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Михаил Мишустин призвал россиян максимально серьезно отнестись к эпидемии и не нарушать режим самоизоляции.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал о положительном результате теста на коронавирус. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы. Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником, заразившимся коронавирусом. Инфекция была также выявлена у главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

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