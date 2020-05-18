На решение проблемы с выплатами российским врачам снова дали один день

Российские власти снова дали один день на решение проблемы с выплатами врачам. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на совещании о стимулирующих выплат медицинским работникам, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что замечания, высказанные президентом России Владимиром Путиным, надо устранить до 19 мая.

Мишустин также добавил, что выплаты — «абсолютный приоритет» как для федеральных, так и для региональных властей. Премьер пояснил, что на врачей легла основная нагрузка в борьбе с коронавирусом, многие из них несут серьезные риски и практически живут на работе.

15 мая президент России Владимир Путин потребовал от властей и руководителей медицинских учреждений в течение дня выделить деньги врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

В России за последние сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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