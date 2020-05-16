Правительство изменило порядок выплат лечащим коронавирус медикам

Правительство России изменило порядок федеральных стимулирующих выплат медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

Так, выплаты медикам будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Кроме того, по новым правилам доплаты будут полагаться и водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиарда рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медикам. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

Поддержать медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки из-за распространения коронавируса, поручил президент России Владимир Путин. Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей; фельдшеров, медсестер и водителей экипажей — по 25 тысяч рублей. Деньги выплатят за три месяца: апрель, май и июнь.

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