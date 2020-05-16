Главврача российской больницы уволили из-за недоплат лечащим коронавирус врачам

Главного врача больницы в Армавире уволили из-за недоплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

Там рассказали, что сейчас в городе работает комиссия министерства здравоохранения региона и факты нарушений уже начали подтверждаться. «Соответственно, будут жесткие кадровые решения», — сказала заместитель главы края Анна Минькова.

В региональном Минздраве заявили, что деньги, предназначенные для выплат медикам, были переведены вовремя во все учреждения. Также каждому главврачу рекомендовано разъяснить коллективу сроки и порядок выплат и ответить на все вопросы сотрудников.

Проверка в Краснодарском крае началась после того, как сотрудники скорой помощи записали видеообращение о нарушении их трудовых прав. Медики заявили, что не получили обещанные президентом России Владимиром Путиным выплаты.

15 мая Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны быть назначены не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы врачей. Он также пообещал в начале следующей недели проверить по всем субъектам, как выполнено это поручение.

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