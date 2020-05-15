В России главврача уволили после начисления лечащим COVID-19 врачам по 27 рублей

Главного врача Центральной межрайонной больницы №3 в городе Козельск Калужской области уволили после того, как медики, лечащие COVID-19, получили выплаты по 27 рублей. Об этом сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС.

Исполняющий обязанности главного врача провел совещание с коллективом, на котором выяснилось, что прежнее руководство больницы «недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, как и на кого распространяются выплаты».

В Минздраве добавили, что проблема была оперативно решена. В течение следующей недели руководство и сотрудники больницы разберут каждый случай. Тем, кто «объективно не может претендовать на выплаты», окажут помощь, взяв деньги из иных источников, заверили в министерстве.

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14 мая издание «Калужские новости» опубликовало обращение сотрудницы выездной бригады больницы №3, которая предоставила скриншот сообщения о зачислении 27 рублей 93 копеек. По ее словам, в администрации заявили, что у них приказ рассчитывать выплаты «по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным». При этом сотрудникам медучреждения не дали ознакомиться с приказом. Кроме того, в квитанциях не указали, что это выплаты за работу с коронавирусом, так как их якобы провели в срочном порядке, а документы уже были сформированы.

Ранее 15 мая президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, которые работают с коронавирусом. Глава государства заявил, что поручал считать не часы занятости медиков, а факт их работы. Он отчитал власти и руководителей медучреждений, а также потребовал выделить медикам деньги в течение дня, пообещав проверить выполнение поручения в начале следующей недели.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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