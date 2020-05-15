Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 15 мая.

«Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — сказал глава государства.

Президент отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом. Путин подчеркнул, что в начале следующей недели проверит по всем субъектам Федерации, как выполнено это поручение.

Ранее в пятницу Владимир Путин проинформировал, что в регионах к настоящему моменту подготовлено более 148 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. По его словам, необходимо поддерживать готовность коечного фонда.

За минувшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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