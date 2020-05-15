Путин потребовал за день заплатить всем медикам за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что выплаты должны быть назначены не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы врачей. И сообщил, что в начале следующей недели проверит по всем субъектам Федерации, как выполнено это поручение.

Президент также рассказал о количестве подготовленного в России коечного фонда. По его словам, сейчас это 148 тысяч мест, и необходимо держать его на самом высоком уровне готовности.

Общее число зараженных в России по состоянию на 15 мая превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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