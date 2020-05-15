Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом

В России подготовлено более 148 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, размер коечного фонда назвал президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 15 мая.

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Глава государства подчеркнул, что коечный фонд нужно держать на самом высоком уровне готовности.

Также Путин рассказал, что за два месяца по линии Минобороны построено 16 медцентров для лечения пациентов с коронавирусом. «Они возведены на совесть», — отметил он.

21 апреля президент заявил, что резервы оборудования и койко-мест могут оказаться невостребованными, но их необходимо иметь. Ранее он поручил главам регионов подготовить медицинские учреждения для приема пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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