Россияне испугались заразиться коронавирусом от сотовой вышки и окружили ее

Жители Петрозаводской улицы Ростова-на-Дону окружили сотовую вышку, испугавшись заразиться от нее коронавирусом из-за вредного излучения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов Главный».

Местные жители устроили так называемый сидячий митинг, чтобы к вышке не подключили оборудование. На опубликованных каналом фотографиях видно, что вокруг вышки сидят несколько женщин и стоят несколько мужчин, все надели медицинские маски. Неподалеку также стоят люди в камуфляжной форме, однако о вмешательстве правоохранительных органов не сообщается.

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«Ростов Главный» уточнил, что вышку установили без согласия местных жителей.

В начале мая жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку и оставили населенный пункт без связи. Часть из них считают, что COVID-19 — это фикция и власти разных стран хотят загнать население по домам, поставить «антенны 5G» и «чипировать» население.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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