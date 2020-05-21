В России заявили о выплате всех надбавок врачам за борьбу с коронавирусом

Дополнительные средства российским медикам за работу с зараженными коронавирусом были выплачены к 15 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, российские власти создали специальный ресурс, позволяющий отслеживать выплаты врачам. Медработники могут через сайт госуслуг обратиться за разъяснениями и узнать, положены ли им данные выплаты или нет. В настоящее время поступило около 10 тысяч обращений, добавил глава ведомства.

Кроме того, за страховыми выплатами обратились более 1,2 тысячи медиков. Министр пояснил, что в случае летального исхода, после соответствующего расследования выплаты получат родственники.

18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин поручил за сутки решить проблемы с выплатами врачам. За три дня до этого, 15 мая, Владимир Путин потребовал в течение дня выделить деньги тем, кто работает с коронавирусной инфекцией.

Максимальный размер доплаты в месяц за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, составляет 80 тысяч рублей. Доплаты предусмотрены на апрель, май и июнь. В начале мая российский лидер ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!